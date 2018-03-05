Дагестанский борец, сломавший шею в Петербурге, начал ходить

Ранее врачи считали, что он может навсегда остаться парализованным.

Дагестанский борец Пайзутдин Алиев, который получил тяжелую травму во время соревнований в Петербурге, начал ходить. Это можно считать настоящим чудом, потому что врачи говорили, что с большей вероятностью он останется парализованным.

Пока что борец ходит медленно, неуверенно и с помощью врача. Однако, даже такие успехи говорят о том, что в перспективе он сможет двигаться самостоятельно. Медики считают, что Пайзутдину Алиеву нужно пройти интенсивный курс реабилитации и все наладится.

Борец Алиев, которому сейчас 25 лет, получил травму 9 февраля на соревнованиях, которые проходили на площадке "Тинькофф Арены" в Петербурге. Пайзутдин Алиев упал и сломал шею, в больницу он был доставлен в тяжелом состоянии.

Видео: Instagram/ dagizvestiyaa