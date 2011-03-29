Концерт группы "Базар" прошёл в рамках проекта "Плюс Дача"

Репортаж Piter.TV.

Одним из главных культурных событий этого лета в Санкт-Петербурге стала серия концертов "Плюс Дача". "Яндекс.Музыка" организовала для петербуржцев выступления популярных артистов на круизном теплоходе. Одним из таких мероприятий стало выступление московского хип-хоп дуэта "Базар". Дмитрий Милаев и Дмитрий Неустроев более часа радовали поклонников своими треками, а приятным бонусом к ним стали виды на Неву и центральные районы Санкт-Петербурга.

Всего же в программу "Плюс Дачи" вошло более 50 активностей. На плавучей сцене выступили такие коллективы, как Лауд,Mirele, IOWA и другие. Кроме того, в программу проекта вошли лекции и мастер-классы. В том числе от "Невидимого Театра", актрисы Ирины Старшенбаум, а также серия детских развлекательных мероприятий.

Видео: Piter.TV