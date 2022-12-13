В Капелле рассказали о гастролях в Иране

Зрители оценили программу оркестра и даже попросили несколько раз исполнить композиции Рахманинова.

Артисты Капеллы недавно вернулись из Тегерана, где принимали участие в 38-м Международном музыкальном фестивале "Фаджр". Они рассказали "Петербургскому Дневнику", как их приняли на Востоке.

Участники Ансамбля артистов Симфонического оркестра Капеллы VivaMuse очень волновались перед поездкой, понимая, что в Тегеране совершенно другая культура. Директор Капеллы Ольга Хомова рассказала, что в Иране российских музыкантов приняли с радостью и благодарностью. Сотрудники Капеллы подготовили сценические платья в пол, отказавшись от декольте. Женщины сделали акцент на заколках и других украшениях.

Музыкантов очень порадовал зал, в котором они выступали. Площадка была с хорошей акустикой и удобствами. Тегеранский композитор поддерживал артистов из России и многое подсказывал. Зрители оценили программу оркестра и даже попросили несколько раз исполнить композиции Рахманинова. После концерта у артистов взяли интервью.

Делегация Капеллы провела переговоры о дальнейшем культурном сотрудничестве. На следующий год организаторы фестиваля ждут артистов Капеллы уже в расширенном составе.

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Фото: Piter.tv