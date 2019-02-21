В жутком ДТП в Забайкалье погибли двое детей и трое взрослых

В сети опубликованы кадры страшной аварии, которая унесла жизни 5 человек.

Накануне днем, 20 февраля, на федеральной трассе в Забайкалье произошла жуткая авария с пятью погибшими.

Как удалось выяснить, 32-летняя женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где в это время ехала грузовая "Скания". Произошло столкновение. От мощного удара легковушку полностью смяло. На месте аварии погибла водитель, двое маленьких детей, 30-летняя пассажирка из города Домны. Живым оставался только глава семьи. Но, несмотря на все усилия медиков, мужчина скончался в больнице. Водитель "Скании" не пострадал.

По факту данного ДТП возбуждено уголовное дело. Выясняются все детали и обстоятельства ДТП.

Фото: ВК, ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ