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ДТП с иномаркой и скутером в Усть-Ижоре попало на видео

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Судя по кадрам, столкновение было достаточно жёстким.

Вчерашняя авария в посёлке Усть-Ижора, в результате которой пострадали 2 подростка, попала в объективы камер видеонаблюдения. Кадры оказались в распоряжении Piter.TV. Судя по ним, столкновение было достаточно жёстким. 

Напомним, что 29 июня на пересечении Пушкинской улицы и улицы Труда молодой человек 2007 года рождения не уступил дорогу Nissan X-Trail под управлением 32-летней женщины, в результате чего произошло столкновение с иномаркой.

Как выяснилось, у юноши отсутствуют права на управление ТС. Он вёз на скутере свою сверстницу. Оба подростка доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Volkswagen погиб в аварии под Гатчиной.

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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