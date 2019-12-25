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Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП с ребенком в Колпино
Сегодня, 13:36
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Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП с ребенком в Колпино

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Водитель автомобиля Hyundai Solaris наехал на 8-летнего ребёнка, который с родителями пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП с ребенком в Колпино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Днем 30 июня у дома №5 по улице Металлургов 54-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris наехал на 8-летнего ребёнка, который с родителями пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП мальчик с различными травмами в состоянии средней тяжести был госпитализирован в больницу. 

Водитель в 2021-2022 годах  восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Проводится проверка.

Также проводится проверка по факту ДТП с участием полицейского автомобиля на Московском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: hyundai solaris, дети, колпино
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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