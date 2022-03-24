В Стрельне в ДТП погиб пассажир мотоцикла

Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Полиция проводит проверку по факту ДТП с погибшим пассажиром байка в Петродворцовом районе Петербурга.

Как рассказали в МВД, 1 декабря около полудня поступила информация о том, что в Стрельне, у дома 108 по Санкт-Петербургскому шоссе произошло ДТП с пострадавшими.

На месте сотрудниками ДПС было установлено, что 49-летний байкер, управляя мотоциклом Honda, чтобы избежать столкновения с остановившимся впереди на светофоре автомобилем Kia Seltos, совершил падение, и по касательной задел двигавшийся в попутном направлении автобус "Волгабас", после чего въехал в стоящий на светофоре Kia.

В результате ДТП и водитель мотоцикла, и его пассажир, на вид мужчина 45-лет, получили травмы. Байкер госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, пассажир – в тяжелом состоянии. Позже из больницы сообщили, что мужчина скончался, не приходя в сознание.

Под Приозерском водитель погиб в лобовом ДТП.

Фото: Piter.tv