ДТП с двумя большегрузами полностью перекрыло трассу М-11

Движение в сторону Петербурга перенаправлено по магистрали М-10 на 545-м км.

Дорожная авария с участием двух фур на 580-м км платной автодороги М-11 (Тосненский район Ленобласти) привела к перекрытию трассы. Движение в сторону Петербурга перенаправлено по магистрали М-10 на 545-м км. Об этом сообщили в компании "Магистраль двух столиц".

Скриншот: сайт "Магистраль двух столиц"

По предварительной информации, MAN и Scania столкнулись около часа дня неподалеку от деревни Трубников Бор. Водитель MAN не справился с управлением и врезался в "Сканию", которая выполняла роль прикрытия дорожных работ по нанесению разметки. Информация о пострадавших уточняется, по словам очевидцев, все живы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Daria Popelskaya)