9-летняя петербурженка на велосипеде попала под колёса Hyundai Creta

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с 9-летней девочкой в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
В полицию Красногвардейского района вечером 20 июля поступило сообщение о том, что у дома 20 корпус 3 по улице Ковалёвская 36-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Creta, сбила 9-летнюю девочку, который выехала на велосипеде на проезжую часть.
Ребенок был госпитализирован в больницу с травмами средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.
Ранее подросток на снегоболотоходе устроил ДТП с двумя пострадавшими в Ленобласти.
Фото: Piter.tv
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