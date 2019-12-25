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9-летняя петербурженка на велосипеде попала под колёса Hyundai Creta
Сегодня, 11:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

9-летняя петербурженка на велосипеде попала под колёса Hyundai Creta

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Она была без родителей.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с 9-летней девочкой в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Красногвардейского района вечером 20 июля поступило сообщение о том, что у дома 20 корпус 3 по улице Ковалёвская 36-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Creta, сбила 9-летнюю девочку, который выехала на велосипеде на проезжую часть. 

Ребенок был госпитализирован в больницу с травмами средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.

Ранее подросток на снегоболотоходе устроил ДТП с двумя пострадавшими в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: hyundai creta, дети, улица ковалёвская
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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