В ДТП под Ростовом погибли 5 футбольных фанатов, среди них двое детей

В сети появились фото и новое видео с места страшной трагедии. К этому часу появились новые подробности.

Сегодня ночью, 15 ноября, на трассе под Ростовом микроавтобус врезался в припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП 5 человек погибли, среди них двое несовершеннолетних.

Авария произошла на 1114 километре трассы М-4 "Дон" в Азовском районе около 3х часов утра. По неизвестным на данный момент причинам, водитель пассажирской "Газели" 1949 года рождения врезался в припаркованный у обочины КАМАЗ. "Газель" от мощного удара сильно искорежило. В результате аварии на месте погибли 5 человек, среди них двое несовершеннолетних. 6 человек получили травмы различной тяжести. Водитель "Газели" также был госпитализирован с травмами.

На ликвидацию последствий аварии от МЧС привлекались 5 человек личного состава и три единицы спецтехники. Как стало известно СМИ, микроавтобус вез футбольных фанатов из Краснодара с матча между Аргентиной и Нигерией.

Следственным Управлением Следственного Комитета России по Ростовской области проводится проверка по факту оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей. В настоящее время следствием выполняются необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Видео: ВК, Борис Дрон

Фото: ВК, Ростов Главный