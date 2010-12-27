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ДТП-перевертыш произошло на пересечении Солидарности и Кржижановского
Сегодня, 17:15
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Butenko
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ДТП-перевертыш произошло на пересечении Солидарности и Кржижановского

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В Петербурге столкнулись Ford Kuga и Chevrolet Lachetti.

Сегодня днем, 13 сентября, в Петербурге произошло жесткое ДТП с перевертышем. В Невском районе города столкнулись Ford Kuga и Chevrolet Laccetti. В результате аварии одна из иномарок перевернулась и осталась лежать на своей крыше.

Как уточняют очевидцы, машины столкнулись в 16 часов на пересечении проспекта Солидарности и улицы Кржижановского. Свидетели в социальных сетях предполагают, что виновником аварии был водитель "Шевроле". Именно Ford Kuga остался лежать на крыше с выбитыми стеклами после аварии. В Интернете уже появились фотографии с места ДТП.

На снимках видно, что в зоне аварии уже работают врачи и пожарные. Белый "Форд" пострадал серьезно: у него видна вмятина на боку, а также выбиты все стекла. Что касается "Шевроле", то у красной иномарки слегка повреждена передняя часть. На место ДТП уже приехали сотрудники ГИБДД, им-то и предстоит установить виновника произошедшего.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: дтп в петербурге , новости петербурга , происшествия в спб , проспект солидарности
Категории: ДТП

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