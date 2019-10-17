Во время ДТП на пересечении Брестского бульвара и Рихарда Зорге легковушку вынесло на тротуар

Пешеходов в тот момент на тротуаре не было.

Два автомобиля столкнулись в Красносельском районе Петербурга. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

ДТП произошло на пересечении Брестского бульвара и улицы Рихарда Зорге. Как видно на записи, автомобили столкнулись довольно сильно, кроссовер даже вылетел на тротуар. Пешеходов в этот момент там не было.

Обстоятельства аварии и информация по пострадавшим уточняется.

Ранее момент ДТП с Yamaha на Приморском шоссе попал на видео.

Видео: Piter.TV