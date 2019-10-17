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Во время ДТП на пересечении Брестского бульвара и Рихарда Зорге легковушку вынесло на тротуар

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Пешеходов в тот момент на тротуаре не было.

Два автомобиля столкнулись в Красносельском районе Петербурга. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

ДТП произошло на пересечении Брестского бульвара и улицы Рихарда Зорге. Как видно на записи, автомобили столкнулись довольно сильно, кроссовер даже вылетел на тротуар. Пешеходов в этот момент там не было. 

Обстоятельства аварии и информация по пострадавшим уточняется. 

Ранее момент ДТП с Yamaha на Приморском шоссе попал на видео.

Видео: Piter.TV

Теги: брестский бульвар, рихарда зорге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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