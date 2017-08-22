Жуткое видео: на Промышленной Volkswagen сбил и протащил через дорогу пешеходов

Накануне вечером произошла серьезная авария: иномарка на скорости сбила четырех пешеходов, после чего протащила их через дорогу. В сети появилось видео смертельного ДТП.

Появилось видео смертельного ДТП на Промышленной улице. В субботу. 19 августа, около дома 5 на указанной улице Volkswagen Polo на скорости влетел в стену дома. Его отбросило в сторону четырех пешеходов. От удара людей откинуло на несколько метров, а машина полетела вслед за ними. Судя по записи, пострадавших еще и протащили по тротуару. Иномарка выехала на тротуар на противоположной стороне.

Сообщается, что в результате авраии погибла 37-летняя женщина. Также различные травмы получили 18-летняя девушка, 47-летняя женщина и 20-летний парень. Все они в тяжелом состоянии. Также травмы у пассажира иномарки: 27-летнего молодого человека отвезли в больницу с ранениями средней тяжести.

Авария стала финалом погони за иномаркой. Сразу после ДТП к месту приехали полицейские. "Водителю Петербурга" стало известно, что за рулем сидел 22-летний уроженец одной из бывших советских республик. У него не было водительских прав. По факту трагедии возбудили уголовное дело.

Видео: сайт Rucrash