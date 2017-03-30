Правоохранители задержали подозреваемую в ДТП на Крикковском шоссе

Женщину могут лишить водительских прав.

Правоохранители Кингисеппского района задержали 50-летнюю подозреваемую в совершении ДТП. Авария произошла 16 июня на Крикковском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль "Лада Гранта" влетел в припаркованный автомобиль "Хендай Элантра". За рулем второго авто находился 38-летний мужчина. Обошлось без пострадавших.

Стражи порядка проверили проверку. Они выяснили, что за рулем "Лада Гранта" находилась 50-летняя дама-водитель. Подробности уточняются.

Очевидцы рассказали, что виновница ДТП находилась в состоянии опьянения. Она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Автоледи доставили в участок. На нее составили административные протоколы. 17 июня Кингисеппским городским судом Ленобласти было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей. Женщину могут лишить водительских прав.

Ранее мы писали, что в Новом Девяткино в аварии погиб мотоциклист.

Фото: Piter.tv