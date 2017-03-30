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Правоохранители задержали подозреваемую в ДТП на Крикковском шоссе
Сегодня, 17:02
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Правоохранители задержали подозреваемую в ДТП на Крикковском шоссе

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Женщину могут лишить водительских прав.

Правоохранители Кингисеппского района задержали 50-летнюю подозреваемую в совершении  ДТП. Авария произошла 16 июня на Крикковском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Автомобиль "Лада Гранта" влетел в припаркованный автомобиль "Хендай Элантра". За рулем второго авто находился  38-летний мужчина. Обошлось без пострадавших. 

Стражи порядка проверили проверку. Они выяснили, что за рулем "Лада Гранта" находилась 50-летняя дама-водитель.  Подробности уточняются. 

Очевидцы рассказали, что виновница ДТП находилась в состоянии опьянения. Она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Автоледи доставили в участок. На нее составили административные протоколы. 17 июня Кингисеппским городским судом Ленобласти было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 1,5 тыс.  рублей. Женщину могут лишить водительских прав. 

Ранее мы писали, что в Новом Девяткино в аварии погиб мотоциклист.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп на крикковском шоссе, полиция, проверка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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