Видео: авто не смогли разойтись на пустой дороге на Боровой

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Вечером 22 июня на Боровой улице в Петербурге произошло ДТП с участием трех автомобилей. Момент аварии попал на видео.

Инцидент случился в районе дома №62. На кадрах видно, как черный легковой автомобиль влетел в транспортное средство, когда оно перестраивалось на другую полосу. После столкновения машины задели еще одно авто.

По словам очевидцев, по проезжей части были разбросаны запчасти, однако никто не пострадал.

Пользователей удивило то, что ДТП произошло на пустой дороге.

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Видео: Piter.TV