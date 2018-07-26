Полицейский на BMW протаранил "Газель" на Кубани: 4 человека погибли, 11 в больнице

В сети появилось видео с места страшной аварии в Краснодарском крае.

Сегодня ранним утром, 26 июля, в Краснодарском крае произошло жуткое ДТП с участием микроавтобуса, в котором погибли 4 человека.

Авария произошла около 4 часов 20 минут между Крымском и Джигинка. Внедорожник BMW вылетел на полосу встречного движения и протаранил пассажирскую "Газель", которая везла людей на сельхозработы. В результате столкновения машины раскидало по трассе. На опубликованных кадрах видно, что "Газель" получила серьезные механические повреждения, а у внедорожника полностью снесло левую часть.

В результате ДТП погибли оба водителя и два пассажира микроавтобуса. По некоторым данным, 11 пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу с травмами различной тяжести. Некоторые из них находятся в реанимации в критическом состоянии.

За рулем внедорожника был сотрудник отдела МВД России по Крымскому району в неслужебное время. Следственные органы ведут проверку по факту данного ДТП.

Видео: krddtp

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю