При столкновении с полуприцепом в Шушарах погиб водитель Nissan и пострадал 11-летний мальчик

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 8 октября, на Московском шоссе в посёлке Шушары произошла авария со смертельным исходом. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 42-летний мужчина за рулём Nissan Almera двигался от КАД в сторону Ленобласти. При повороте на магазин "Леруа Мерлен" он неправильно выбрал дистанцию от впереди идущего Duff FTXT под управлением 38-летнего гражданина Республики Беларусь, и совершил столкновение с полуприцепом SCAHMITZ с последующим наездом на силовое ограждение и силовую опору.

В результате водитель Nissan скончался на месте. 11-летний пассажир иномарки госпитализирован с сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей лица, растяжением связок голеностопного сустава, в состоянии средней степени тяжести. Мальчик помещён на нейрохирургическое отделение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что на внутреннем кольце КАД полыхал автомобиль.

Фото: Piter.TV