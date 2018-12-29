В Луге в аварии пострадали пять человек

В том числе два ребенка.

В Луге столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, ДТП произошло 10 января около 21:20 на пересечении Комсомольского проспекта и Большой Заречной улицы. Столкнулись два автомобиля: Ford и Volkswagen. В результате столкновения пострадали пять человек, в том числе двое детей (девочка 2011 года рождения и мальчик 2001 года рождения).

Все пострадавшие находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники полиции проводят проверку и разыскивают очевидцев произошедшего.

Ранее на Piter.TV: В Кудрово манипулятор сбил ограничительную балку. Она врезалась в маршрутку.

Фото и видео: Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области