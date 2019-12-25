ДНР сообщает о массовом бегстве украинских военных в Донбассе

В Народной милиции полагают, что военнослужащие боятся эскалации конфликта на Донбассе.

В самопровозглашенной Донецкой республике рассказали о массовом бегстве украинских военных на Донбассе. Такое заявление сделали представители пресс-службы Народной милиции. По информации специалистов, за прошедшие две недели из рядов армии Киева из региона конфликта ушли 244 человека.

Наибольшее количество в 36-й бригаде морской пехоты, занимающей позиции на Мариупольском направлении. Там сбежало 44 морпеха. пресс-служба Народной милиции ДНР

В ДНР предположили, что причиной массового бегства военнослужащих с территории Донбасса стала возросшая угроза эскалации конфликта и возобновления боевых действий в регионе. Эксперт заметили, что пятой частью дезертиров являются офицеры Вооруженных сил Украины, некоторые из них являлись командирами взводов.

Пушилин заявил о готовности Киева к масштабной войне.

Фото: Telegram/Военный обозреватель