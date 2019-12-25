ДНР: ВСУ обстреляли ракетами район Донецкого аэропорта

Военные выпустили по окраине территории пять ракет.

В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли ракетами район Донецкого аэропорта. Об этом говорится в заявлении Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. На Донбассе отметили, что украинские военные утром 10 ноября выпустили по северной окраине территории пять ракет. Предположительно, силы противника открыли огонь с позиций населенного пункта Опытное, находящегося под контролем Киева.

В 08:05 вооруженные формирования Украины выпустили четыре противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) по терминалу донецкого аэропорта, еще одна ПТУР выпущена по селу Веселое к северу от Донецка заявление СЦКК

Напомним, что с 27 июля на Донбассе действуют дополнительные меры контроля за перемирием. Их согласовали участники трехсторонней контактной группы. Запрещены наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование дронов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

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