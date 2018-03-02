ДДТ сняли клип на песню "Любовь не пропала" на Петроградке в Петербурге

Петроградская сторона Северной столице стала местом действия для нового клипа группы ДДТ.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук выпустил новый клип на композицию “Любовь не пропала”. Видео к песне вышло первого марта и уже успело набрать почти 250 тысяч просмотров на YouTube.

Музыканты решили записать клип в Петербурге. Съемочная команда создавала видеоряд на Петроградской стороне города. По сюжету, двое молодых людей встречаются в автобусе. Они слушают одну и ту же песню. В какой-то момент они смотрят друг на друга и понимают, что влюбились. Юрий Шевчук также появляется в кадре: на протяжении всей поездки он исполняет роль обычного пассажира.

Видео и фото: YouTube/DDTofficial

