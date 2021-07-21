Crew Dragon начал перестыковку с МКС

Космический корабль освобождает место для CST-100 Starliner.

Космический корабль Crew Dragon от американской компании компании SpaceX отстыковался в среду от Международной космической станции. Он выполняет маневр перед стыковки с орбитальной станцией. Аппарат подключится к другому шлюзу. За трансляцией события можно наблюдать на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Смена позиции корабля позволит освободить место для пилотируемого корабля CST-100 Starliner от корпорации Boeing. На МКС он прилетит в конце июля. Crew Dragon Endeavour отделился от станции в 06:45 по времени Восточного побережья США (в 13:45 по московскому времени). Операцию осуществляют представители NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт агентства аэрокосмических исследований из Японии Акихико Хосидэ.

Напомним, что второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner к МКС запланирован на 30 июля.

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Видео: YouTube / Raw Space