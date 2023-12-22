Cпециалист по ЧС рассказал, как беспилотник ВСУ смог долететь до Петербурга

Подобные БПЛА летают на низких высотах и поэтому их сложно обнаружить системам противовоздушной обороны.

В ночь на четверг, 18 января, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ успешно преодолел значительное расстояние над территорией РФ и долетел до Петербурга. О том, как это стало возможно с технической точки зрения, рассказал специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям подполковник запаса Олег Бажанов в беседе с spb.aif.ru.

Напомним, что Минобороны РФ официально подтвердило факт устранения беспилотного летательного аппарата над Финским заливом. Эксперт отметил, что, даже в случае, если дрон был запущен из самых северных областей Украины, то он сумел не только преодолеть расстояние не менее 900 км, но и пролететь над российской территорией.

Насколько я знаю, он пролетел несколько областей, в том числе Брянскую и Новгородскую области. Предупреждение об угрозе поступило из Твери. Технически это возможно: заданная дальность полета таких аппаратов — 800 километров, но при попутном ветре и некоторых усовершенствованиях предел может быть превышен. Олег Бажанов, специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям подполковник запаса

Бажанов также отмечает, что подобные БПЛА летают на низких высотах и поэтому их сложно обнаружить системам противовоздушной обороны. Следовательно, можно утверждать, что российские силы противовоздушной обороны продемонстрировали свою эффективность.

Ранее стали известны подробности атаки беспилотника на нефтяной терминал в Петербурге.

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