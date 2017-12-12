Comedy Woman доказали Петербургу, что женский юмор - лучший

В этом году шоу исполнилось 10 лет. Поэтому, Наталья Андреевна, Екатерина Варнава, Мария Кравченко и другие в этот вечер исполнили самые разные номера на тему политики, семейных отношений и, конечно, нас – девочек.
История первой женской юмористической программы началась ещё в 2008 году на телеканале ТНТ. Творческий состав подкупает своей искренностью, самоиронией и сочетанием клоунады с серьёзными вопросами. Все истории героинь – это законченный мини-спектакль, что делает программу ещё более интересной.
Блеск, красота и нескончаемое количество юмора – всё это Comedy Woman. Шоу, в котором каждая участница неповторима и по-своему прекрасна.
Открыл программу Александр Гудков. Телеведущий с первой же минуты заставил требовательную петербуржскую публику искренне смеяться. А живое общение актрис со зрителями, постоянная импровизация и женские колкости в адрес друг друга не смогли не оставить равнодушными никого. Такого точно нельзя увидеть по телевизору.
Яркие цвета, органичные декорации и праздничная атмосфера сделали 8 Марта в Петербурге по-настоящему особенным днём.
Невероятный запас хорошего настроения – вот что получили петербуржцы в этот вечер. Каждый гость смог убедиться в том, что женский юмор – лучший, потому что женщины прекрасны во всём.
Видео: Piter.TV
Екатерина Суворова, Алиса Лукьянова