Comedy Woman доказали Петербургу, что женский юмор - лучший

В Международный женский день шоу Comedy Woman выступили с большим концертом для жителей северной столицы в СК Юбилейный. Такой подарок женщинам точно запомнится надолго.

В этом году шоу исполнилось 10 лет. Поэтому, Наталья Андреевна, Екатерина Варнава, Мария Кравченко и другие в этот вечер исполнили самые разные номера на тему политики, семейных отношений и, конечно, нас – девочек.

История первой женской юмористической программы началась ещё в 2008 году на телеканале ТНТ. Творческий состав подкупает своей искренностью, самоиронией и сочетанием клоунады с серьёзными вопросами. Все истории героинь – это законченный мини-спектакль, что делает программу ещё более интересной.

Блеск, красота и нескончаемое количество юмора – всё это Comedy Woman. Шоу, в котором каждая участница неповторима и по-своему прекрасна.

Открыл программу Александр Гудков. Телеведущий с первой же минуты заставил требовательную петербуржскую публику искренне смеяться. А живое общение актрис со зрителями, постоянная импровизация и женские колкости в адрес друг друга не смогли не оставить равнодушными никого. Такого точно нельзя увидеть по телевизору.

Яркие цвета, органичные декорации и праздничная атмосфера сделали 8 Марта в Петербурге по-настоящему особенным днём.

Невероятный запас хорошего настроения – вот что получили петербуржцы в этот вечер. Каждый гость смог убедиться в том, что женский юмор – лучший, потому что женщины прекрасны во всём.

Видео: Piter.TV

Екатерина Суворова, Алиса Лукьянова