Цой получил 1,5 года за "минирование" здания суда

Петербуржца ограничат в свободе за то, что он пытался сорвать судебное заседание при помощи сообщения о бомбе.

Невский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Михаила Цоя, который сообщил о готовящемся взрыве в Кировском райсуде. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, он признан виновным по ч.1 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

"Суд посчитал доказанным, что 10 ноября 2016 года Цой, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью срыва судебного заседания, назначенного на 14:00 в Кировском районном суде, позвонил по номеру "112" и сказал оператору, что суд заминирован и там заложена бомба. При этом он осознавал, что эта информация повлечет срыв судебных заседаний, а также отвлечение сил правоохранительных органов и специальных служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях", - рассказали в пресс-службе.

Цой вину признал и в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 1,5 года.