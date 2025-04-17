Цифровизация строительства: новые технологии и отечественные решения представили на "ИнтерСтройЭкспо"

На выставке «ИнтерСтройЭкспо» в Санкт-Петербурге обсудили ключевые тренды цифровизации строительной отрасли.

Петербургские застройщики представили успешные кейсы внедрения высоких технологий — от BIM-проектирования до цифрового технадзора.

Глеб Кашин, начальник отдела архитектурных решений АО ГК "Эталон", отметил преимущества цифровых инструментов:

"BIM-системы позволяют создавать более качественные проекты, быстро получать сметную стоимость и ускорять процесс проектирования по сравнению с классическими методами".

Важным трендом стал переход на отечественное ПО. На стенде "BIM-арена" компании, такие как "Ромбит", демонстрировали российские аналоги зарубежных программ.

"Мы показываем, как можно успешно переходить с иностранных решений на отечественные и реализовывать сложные проекты", — пояснил Сергей Устинов.

Особый интерес вызвали технологии дополненной реальности. GIP GROUP представила решение для визуализации инженерных сетей в реальном пространстве.

"Это позволяет сократить количество вопросов на стройплощадке и избежать ошибок при монтаже", — подчеркнул соучредитель компании Евгений Федулов.

Еще одной инновацией стал цифровой технадзор от ЦДС. Как рассказала Ксения Куковица, руководитель группы IT-проектов, после перехода на цифровые инструменты сотрудники уже не хотят возвращаться к бумажным носителям.

Эксперты прогнозируют взрывной рост использования ИИ и дронов в строительстве, что сделает отрасль еще более эффективной и прозрачной.

"ИнтерСтройЭкспо" подтвердил: цифровизация — это не будущее, а настоящее строительной отрасли, где технологии уже сегодня решают реальные производственные задачи.

Видео: Строительный Петербург

