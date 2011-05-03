В России оценили результат энергореформы 2008 года.

Российский специальный представитель по устойчивому развитию Анатолий Чубайс ответил словами "Что, блин, еще надо?" на вопросах о ценах на энергетические ресурсы. Интервью чиновника опубликовано на его странице в социальной сети Facebook. Эксперт выступил на брифинге, организованной изданием "Ведомости". У гостя журналист спросил об итогах реформы по электроэнергетике, которая завершилась в 2008 году. Спикер напомнил прессе, что с того времени стоимость тарифов регулярно снижается.

Мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы роста инфляции. Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов. Блин, что еще-то надо, друзья? Анатолий Чубайс, чиновник

Напомним, что аналитики полагают, что в России к 2050 году из-за борьбы с выбросами углерода на 28 % возрастет стоимость на электроэнергию.

Чубайс предсказал масштабную трансформацию российской экономики.

Фото и видео: Facebook / Anatoly Chubays