Что такое Цифровой рубль и как он связан с криптовалютой?

Цифровой рубль, выпущенный центральным банком РФ — что это? Связь с криптовалютой. Виртуальные валюты и реальная экономика. Банк России все-таки создаст цифровой рубль? Тестирование цифрового рубля в России.

Цифровой рубль, выпущенный Центральным банком РФ — что это?

Денежная революция разворачивается на наших глазах. Физические деньги были с нами на протяжении тысяч лет, но революция в сфере информационных технологий, начавшаяся в прошлом веке, бросает тень на дальнейшее существование наличных денег. Крупные международные сделки уже осуществляются исключительно через цифровые системы.

Часто цитируемое определение денег гласит, что это, по сути, любой товар, обычно принимаемый в качестве средства обмена. Так оно и было до нашей эры — до появления денег единственной формой обмена товаров был чистый бартер, то есть товар на товар.

Решением всех проблем, похоже, станет следующий этап в эволюции денег — переход к полностью цифровой форме и прощание с наличными. Хотя мы уже в третьем десятилетии 21 века, нам все еще приходится ждать зачисления средств до нескольких дней. Обмен криптовалюты вызывает ряд проблем. Не хватает решения, которое обеспечивало бы мгновенный расчет и при этом было бы масштабируемым — готовым к обработке гигантских объемов заказов. Именно здесь мы переходим к теме обзоров криптовалют и цифровых валют, созревающих плодов цифровой трансформации экономики.

Банк России все-таки создаст цифровой рубль?

Создание российского проекта CBDC нуждается в разработке и внедрении новой инфраструктуры. Цифровой рубль обладает всеми характеристиками, которые нужны чтобы воплотить функции денег. Также с его помощью станет проще купить криптовалюту в России. График дальнейшей реализации проекта будет определен властями в ближайшее время. Цифровой рубль призван обеспечить более быстрые, простые и безопасные платежи.

Криптовалюты и цифровой рубль

Предпочтение собственного актива, цифрового рубля, перед частными криптовалютами вызвало недовольство некоторых представителей влиятельных кругов, включая олигарха Олега Дерипаску. Он выразил свое недовольство, заявив, что банк должен предоставить "реальный финансовый инструмент, обеспечивающий независимость во внешнеторговых расчетах".

Можно будет использовать новое поколение рубля в обыденной жизни, расплачиваясь за товары в интернете и за его пределами. Цифровая валюта станет дополнением привычной валюты и будет использоваться вместе с ним. По сути, в использовании разницы не будет видно никакой. Новая валюта станет доступной для всех субъектов экономики, таким как граждане, предприятия, участники финансового рынка, а также правительство. Цифровой рубль будет выполнять три функции денег: он будет средством хранения, расчетной единицей и средством обмена.

Страна серьезно настроена на выпуск собственной цифровой валюты. Российское правительство ранее обсуждало возможность выпуска так называемого "крипторубля", но последний документ Центрального банка, по всей видимости, является первым крупным шагом в развитии CBDC.

Россия начнет тестирование цифрового рубля

Банк подтвердил, что цифровой рубль должен стать свободно доступной валютой со следующими функциями: расчетная, средство обмена и хранилище стоимости. 13 октября 2020 года ЦБ РФ опубликовал документ, объявляющий о создании цифрового рубля. Теперь двенадцать российских банков, включая Сбербанк, ВТБ и Тинькофф Банк, помогут Банку России протестировать национальную цифровую валюту (CBDC) в январе 2022 года.

29 июня Банк России официально объявил о создании первой группы по тестированию CBDC, в которую вошли 12 российских банков. В перспективе национальная цифровая валюта повысит макроэкономическую и финансовую стабильность РФ. Цифровой рубль станет более быстрым, доступным и обеспечит безопасность.

На первом этапе тестирования будет осуществлена эмиссия цифрового рубля и ряд других операций. После этого Банк России планирует расширить число участников и масштабы пилотных операций. В пилотную группу входят крупнейшие российские банки. С высокой вероятностью купить Биткоин за рубли станет проще. Цифровой рубль повысит доступность платежей при одновременном снижении издержек. Это подтверждает позицию Центробанка, рассматривающего цифровой рубль как общедоступную валюту.

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