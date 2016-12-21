Что приготовить из опят: как их жарить, варить, мариновать

Piter.tv представляет три блюда из опят с пошаговым описанием действий готовки.

Грибной суп с опятами

Время варки - полтора часа.

1. Замороженные или свежие опята нужно хорошо промыть в воде. Затем кинуть в кипящую воду и варить в течение 20-30 минут. После этого необходимо слить воду.

2. Заново набрать воду в кастрюлю и кинуть туда грибы. Добавить нарезанный кубиками картофель. Протереть на терке морковь, порезать лук. Полученную смесь из моркови и лука слегка обжарить на сковороде.

3. Перед приготовлением картофеля добавить лук и морковь в кастрюлю. Посолить и добавить перца по вкусу. Варить еще около пяти минут. После этого блюдо можно подавать. Украсить суп можно зеленью и майонезом или сметаной.

Маринованные опята. Заготовка на зиму

1. Грибы нужно хорошо промыть в проточной воде и очистить от листьев и мусора. Залить опята холодной водой и хорошо просоленной водой. Оставить в ней на 8-12 часов.

2. Затем сливаем воду и еще раз хорошо промываем грибы. Перекладываем опята в кастрюлю, заливаем свежую воду и варим на среднем огне в течение 15-20 минут, регулярно снимая пену.

3. После этого сливаем воду с помощью дуршлага и оставляем грибы. В это время необходимо начать приготовление маринада. Для этого нужно в чистую кастрюлю налить литр воды. Добавить туда 8-9 ложек 9% уксуса, соль, сахар и специи по вкусу. Поставить тару с маринадом на огонь и после того, как жидкость закипит, кинуть туда отваренные опята.. Варить еще 25-30 минут.

4. Горячие опята разложить по стерилизованным банкам, залить маринадом и закатать. Затем банки необходимо перевернуть крышкой вниз и оставить до полного остывания. После этого необходимо перенести их в прохладное место на хранение.