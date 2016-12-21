Что приготовить из опят: как их жарить, варить, мариновать

Грибной суп с опятами
Время варки - полтора часа.
1. Замороженные или свежие опята нужно хорошо промыть в воде. Затем кинуть в кипящую воду и варить в течение 20-30 минут. После этого необходимо слить воду.
2. Заново набрать воду в кастрюлю и кинуть туда грибы. Добавить нарезанный кубиками картофель. Протереть на терке морковь, порезать лук. Полученную смесь из моркови и лука слегка обжарить на сковороде.
3. Перед приготовлением картофеля добавить лук и морковь в кастрюлю. Посолить и добавить перца по вкусу. Варить еще около пяти минут. После этого блюдо можно подавать. Украсить суп можно зеленью и майонезом или сметаной.
Маринованные опята. Заготовка на зиму
1. Грибы нужно хорошо промыть в проточной воде и очистить от листьев и мусора. Залить опята холодной водой и хорошо просоленной водой. Оставить в ней на 8-12 часов.
2. Затем сливаем воду и еще раз хорошо промываем грибы. Перекладываем опята в кастрюлю, заливаем свежую воду и варим на среднем огне в течение 15-20 минут, регулярно снимая пену.
3. После этого сливаем воду с помощью дуршлага и оставляем грибы. В это время необходимо начать приготовление маринада. Для этого нужно в чистую кастрюлю налить литр воды. Добавить туда 8-9 ложек 9% уксуса, соль, сахар и специи по вкусу. Поставить тару с маринадом на огонь и после того, как жидкость закипит, кинуть туда отваренные опята.. Варить еще 25-30 минут.
4. Горячие опята разложить по стерилизованным банкам, залить маринадом и закатать. Затем банки необходимо перевернуть крышкой вниз и оставить до полного остывания. После этого необходимо перенести их в прохладное место на хранение.
Жареные опята
1. Промыть грибы в холодной проточной воде несколько раз. Нарезать опята на несколько частей. Выкинуть грубые ножки.
2. Порезать репчатый лук полукольцами и измельчить зелень.
3. Высыпать порезанный лук на раскаленную сковороду с подсолнечным маслом. Обжаривать на убавленном огне около трех минут до появления золотистой корочки.
4. После этого добавить к луку грибы. Обжаривать в течение 45 минут. Чтобы опята получились более сочными, можно немного поливать их водой.
5. За 10 минут до готовности посолить и поперчить блюдо по вкусу. Подавать можно как в горячем, так и в холодном виде. Можно украсить измельченной зеленью или подать с гарниром.
Видео: YouTube/Артур Вершигора