Член ОНФ Петербурга призвал не допустить подделки лицензий на оружие

Необходимость перемен в этой сфере стала очевидна после того, как в начале мая в казанской гимназии №175 бывший выпускник убил 9 человек. А в конце месяца другой мужчина открыл огонь из окна своего дома, после чего пострадали ребенок и сотрудник Росгвардии.

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге Виталий Фатеичев высоко оценил шаги государства по ужесточению правил оборота гражданского оружия. Российский лидер Владимир Путин распорядился внести изменения в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Необходимость перемен в этой сфере стала очевидна после того, как в начале мая в казанской гимназии №175 бывший выпускник убил 9 человек. А в конце месяца другой мужчина открыл огонь из окна своего дома, после чего пострадали ребенок и сотрудник Росгвардии. В обоих случаях преступники приобрели оружие легально.

В конце июня неизвестный дважды выстрелил по родителям, гуляющим с детьми в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Стрелка разыскивает полиция. Похожий случай произошел в Кировском районе, где мужчину задержали после стрельбы из пневматической винтовки на детской площадке. В обоих случаях никто не пострадал.

Фатичев заявил, что после майской трагедии он обратился в Госдуму с инициативой об ужесточении оборота гражданского оружия – нижняя палата парламента приняла в июне соответствующий законопроект. По словам общественника, изменения должны навести порядок в стране.

Желающим получить право на приобретение, хранение, ношение и использование оружия теперь необходимо пройти комиссию в государственных организациях на наличие медицинских противопоказаний. Исследование включает психологическое тестирование и анализ на наркотики. При выдаче лицензии на приобретение оружия вводятся дополнительные основания для отказа.

Во избежание теневых схем Виталий Фатеичев настоял проводить негласные выборочные проверки медучреждений, занимающихся оформлением документов. Он также отметил, что необходимо не допустить подделки лицензий на оружие.

Ко мне поступает много обращений от родителей, взволнованных стрельбой на детской площадке и обеспокоенных за безопасность своих детей. Я воспитываю двоих сыновей и прекрасно их понимаю. Считаю необходимым широкого обсуждения возврата к единственно верному цеховому принципу охотничьих обществ – выдавать оружие только тому, за кого после года ученичества лично поручались опытные охотники. Виталий Фатеичев, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге

Фатеичев уточнил, что предложенный им принцип законодательно отменили в 2010 году. Сейчас охотничий билет получают через интернет – в результате лицензии попадают в руки невменяемых и судимых.

Фото: Piter.tv