Дипломат назвал задачи РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Владимир Чижов заявил, что продвижение "Спутника V" в Евросоюзе не является для России самоцелью. Об этом российский дипломат рассказал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт уверен, что Москва ставит перед собой первостепенную задачу по обеспечению препаратом от коронавируса всех граждан РФ.

Продвижение нашей вакцины на территории Евросоюза - это не самоцель для России и для наших производителей….Главная задача - обеспечить вакцинами население России Владимир Чижов, дипломат

Специалист заявил, что у России также имеется вторая задача по распространению собственной вакцины от COVID-19. Речь идет о производстве препарата в тех странах, которые заинтересованы в изготовлении вакцины. На данный момент интерес проявились более 20 государств. В списке - Белоруссия и Бразилия.

Напомним, что в конце ноября Венгрия стала первой страной ЕС, которая получила образцы российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований.

Вакцину-спрей от коронавируса хотят испытать на добровольцах в апреле 2021 года.

Видео: YouTube / Россия 24