Чижов: Венгрия согласовала с ЕК детали контракта с Россией по газу

Российский дипломат раскрыл подробности соглашения между РФ и Будапештом.

Российский дипломат Владимир Чижов заявил о том, что Венгрия согласовала с Еврокомиссией детали контракта с Россией по газу. Такое заявление постоянный представитель РФ в Евросоюзе сделал в эфире телеканала "Россия-24".

Я, естественно, деталей, в том числе коммерческих деталей этого контракта, не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования ЕК. Владимир Чижов, дипломат РФ

Напомним, что "Газпром" подписал с Венгрией долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Данный документ подписан руководством российской компании и энергетической компании MVM. Киев пообещал обратиться в ЕК для того, чтобы эксперты проанализировали это соглашение на соответствие европейскому энергетическому законодательству.

Чижов заявил о повышенном риске столкновений на границе Сербии и Косова.

Фото и видео: YouTube / Россия-24