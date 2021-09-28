Чижов: Венгрия согласовала с ЕК детали контракта с Россией по газу

Российский дипломат Владимир Чижов заявил о том, что Венгрия согласовала с Еврокомиссией детали контракта с Россией по газу. Такое заявление постоянный представитель РФ в Евросоюзе сделал в эфире телеканала "Россия-24".
Я, естественно, деталей, в том числе коммерческих деталей этого контракта, не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования ЕК.
Владимир Чижов, дипломат РФ
Напомним, что "Газпром" подписал с Венгрией долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Данный документ подписан руководством российской компании и энергетической компании MVM. Киев пообещал обратиться в ЕК для того, чтобы эксперты проанализировали это соглашение на соответствие европейскому энергетическому законодательству.
Чижов заявил о повышенном риске столкновений на границе Сербии и Косова.
Фото и видео: YouTube / Россия-24
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