Чистая прибыль банка "Санкт- Петербург" сократилась в I квартале

Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов на 1 апреля достигли 705,8 млрд рублей, что означает рост с начала года на 2,8%.

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь-март 2024 года снизилась на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 13 млрд рублей, как указано в сообщении банка.

Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов на 1 апреля достигли 705,8 млрд рублей, что означает рост с начала года на 2,8%. 77,7% кредитного портфеля составляют кредиты корпоративным клиентам, 22,3% - кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель увеличился с начала года на 4%, до 548,3 млрд рублей, розничный кредитный портфель вырос на 0,2%, до 156,3 млрд рублей. Доля проблемной задолженности на 1 апреля составила 4,4%, что ниже показателя на 1 января, который был равен 5,2%.

Средства клиентов с начала года сократились на 0,4%, до 648,4 млрд рублей. 62% средств клиентов составляют средства физических лиц, 38% - средства корпоративных клиентов.

Фото: bspb.ru