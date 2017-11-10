Последние новости из Ижевска: возросло количество жертв

Стало известно о шести погибших на месте обрушения здания.

По сообщениям представителей власти, число жертв, погибших при обрушении дома в Ижевске возросло до шести человек. Еще трое местных жителей госпитализированы с травмами, включая ребенка. Состояние девочки врачи оценивают как легкой тяжести.

В настоящее время на место происшествия выехал глава МЧС. По прилете Владимир Пучков сразу направится на место произошедшей ЧС.

Напомним, что часть жилого здания в Ижевске обрушилась днем 9 ноября. По предварительной версии причиной стал взрыв бытового газа. Полностью разрушено восемь квартир. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

Поиск людей, которые могут находиться под завалами продолжается. Специалисты занимаются разбором обломков.