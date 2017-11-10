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Последние новости из Ижевска: возросло количество жертв

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Стало известно о шести погибших на месте обрушения здания.

По сообщениям представителей власти, число жертв, погибших при обрушении дома в Ижевске возросло до шести человек. Еще трое местных жителей госпитализированы с травмами, включая ребенка. Состояние девочки врачи оценивают как легкой тяжести. 
 
В настоящее время на место происшествия выехал глава МЧС. По прилете Владимир Пучков сразу направится на место произошедшей ЧС. 
 
Напомним, что часть жилого здания в Ижевске обрушилась днем 9 ноября. По предварительной версии причиной стал взрыв бытового газа. Полностью разрушено восемь квартир. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.
 
Поиск людей, которые могут находиться под завалами продолжается. Специалисты занимаются разбором обломков. 
Теги: жертвы , ижевск , обвал дома , разрушение
Категории: Новости России

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