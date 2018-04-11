Появились новые подробности о числе жертв в авиакатастрофе в Алжире

Число погибших достигло 257 человек.

Появились новые подробности о числе жертв в результате крушения военного самолета на севере Алжира. Местный телеканал "Ан-Нахар" сообщает о 257 погибших.

Уточняется, что на борту упавшего самолета Ил-76 находились 247 военных и десять членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Напомним, что Военно-транспортный самолет разбился в провинции Блида, недалеко от города Буфарик, примерно в 30 километрах от столицы Алжира. Очевидцы сообщают, что лайнер летел совсем низко, и у него горел двигатель. У разбившегося Ил-76 особенно повреждена передняя часть фюзеляжа. Появилась информация, что самолет был российского производства.

Фото: Twitter

Видео: Yotube/Dzair News TV