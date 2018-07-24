С 2013 года число заболевших ожирением россиян увеличилось почти в два раза

С 2013 года заболеваемость ожирением среди взрослых выросла в 1,7 раза. При этом, тенденция к росту показателя заболеваемости сохраняется. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Роспотребнадзор.
Также количество страдающих от ожирения увеличивается и среди подростков от 15 до 17 лет. Среди детей до 14 лет этот показатель снизился на 2%.
Высокие показатели заболеваемости зафиксированы в 30 регионах России. В числе "лидеров" находятся Калининградская, Вологодская, Новгородская области, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Алтайский край.
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Видео: YouTube; Piter.TV
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