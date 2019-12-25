Число пунктов вакцинации от КОВИД вырастет в Петербурге к 10 февраля

Сегодня прививку можно сделать в 99 пунктах вакцинации.

К 10 февраля число пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса в Петербурге, увеличится до 120. Сегодня вакцинация проходит по 99 адресам, при этом 11 из них – частные организации. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "Россия-24".

По сравнению с декабрем прирост вакцинированных людей в январе составил более 1000%. Прививку от коронавируса сделали более 66 тысяч человек. На сегодняшний день в Петербург поступило 143 тысячи доз вакцины. В ближайшее время ожидается поставка еще 70-75 тысяч доз.

Ранее мы писали, что разработчик "Спутника V" создаст новую вакцину от коронавируса.

Фото: Piter.TV