В Петербурге за неделю число новых случаев коронавируса выросло почти на 250%

С одной стороны, специалисты отмечают снижение количества активно больных, а с другой – вероятность нового роста заболеваемости остается высокой.

Количество новых случаев коронавируса в Петербурге по сравнению с прошлой неделей выросло на 243%, а число госпитализаций – на 32%. Об этом сообщила пресс-служба Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

С одной стороны, специалисты отмечают снижение количества активно больных, а с другой – вероятность нового роста заболеваемости остается высокой. Предотвратить третью волну коронавируса может только вакцинация, отмечают медики. С начала прививочной кампании в Петербурге привились 311 530 человек.

В мире с начала пандемии выявили 121 млн случаев коронавируса, зафиксировано 2,67 млн летальных случаев. В Петербурге число коронавирусных больных превысило 380 тысяч, умерли более 11 тысяч человек.

Ранее эксперт рассказал, зачем переболевшим прививаться от коронавируса.

Фото: Piter.tv