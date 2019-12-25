  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Число безработных в Петербурге снизилось впервые за время пандемии
Сегодня, 14:05
104
IRINA_CHALKINA

Число безработных в Петербурге снизилось впервые за время пандемии

0 0

Максимальное пособие по безработице сейчас получают более 33 тысяч горожан.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что Число безработных в Петербурге снизилось впервые за время пандемии. Об этом рассказали в пресс-службе вице-губернатора Евгения Елина.

По данным ведомства, с 16 до 24 июня в Северной столице не смог найти работу 981 человек. Таким образом трудоустройство достигло показателей конца февраля текущего года.

По состоянию на 25 июня в Петербурге насчитывалось 89 187 безработных. В настоящий момент в Петербурге открыли более 33 тысяч вакансий.

Ранее мы сообщали о том, что каждый четвертый летний лагерь Ленобласти решил не открываться.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии