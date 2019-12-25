Число административных исков о мобилизации в Петербурге выросло до 70

В пятницу Калининский районный суд зарегистрировал жалобу от местного жителя из-за штрафа в 500 рублей за "неисполнении обязанностей по воинскому учёту".

Число административных исков о мобилизации в Петербурге увеличилось до 70. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

В пятницу Калининский районный суд зарегистрировал жалобу от местного жителя из-за штрафа в 500 рублей за "неисполнении обязанностей по воинскому учёту". Мужчина получил повестку в конце сентября, на следующий день пришел в военкомат, откуда его отпустили после изучения документов.

Однако 16 октября в двери квартиры он нашёл повторную повестку о необходимости явки в военкомат 17 октября. Мужчина снова приехал, а вечером получил заказное письмо, где был был протокол об административном правонарушении и постановление. В документе было указано, что он не пришёл в военкомат 6 октября.

Мужчина написал в жалобе, что не получал уведомления о необходимости прийти 6 октября. Петербуржец попросил отменить постановление о привлечении к ответственности.

По данным Смольного, в Петербурге 28 октября завершились основные мероприятия по частичной мобилизации.

Фото: Piter.tv