Два китайца проведут 2 года за решеткой в петербургской тюрьме за контрабанду картин

Оба мужчины являются сотрудниками Хейлунцзянской академии художеств в городе Харбин.

В Петербурге осудили двух граждан КНР на два года лишения свободы в колонии общего режима. Дело в том, что мужчины незаконно перемещали через границу картины. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным пресс-службы, некий Чэнь Фэнюе, являющий директором Хейлунцзянской академии художеств в городе Харбин, вместе с сотрудником учреждения Чэнь Дуном купили в Москве и Петербурге несколько произведений искусства. Это были: этюд "Ленин на съезде комбедов" автора Фридмана К.Ш. стоимостью 49 587 рублей 30 копеек, этюд "Ленин с красноармейцами у карты" автора Токарева В.Ф. стоимостью 66 857 рублей 14 копеек, этюд "Пастушок" автора Соломина Н.К. стоимостью 50 564 рубля 93 копейки и картину "Портрет женщины с гранатовым кулоном" автора Иогансона Б.В. стоимостью 1 534 140 рублей 43 копейки.

Однако, мужчины решили незаконно перевезти их за границу. В момент досмотра это и было обнаружено. Картины конфисковали в доход государства.

Фото: ВКонтакте / Женщина, тюрьма, общество



