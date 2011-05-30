Китайцы планируют открыть склад стройматериалов под Петербургом

ОРЦ может появиться в районе КАД и Красносельского шоссе или технопарка "Новая Гатчина".

Предприниматели из Китая планируют инвестировать 1 млрд рублей в строительство первого этапа проекта оптово-распределительного центра (ОРЦ) строительных материалов и оборудования производства КНР. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на председателя Санкт-Петербургского филиала союза, генерального директора Россииско-Китаиского бизнес-парка Чэнь Чжигана.

Для центра необходим участок площадью 200 га. Затраты составят не менее 1 млрд рублей. На него подведут инженерные сети и выполнят другие работы. Почти две трети участка займут склады.

Предполагается, что ОРЦ может появиться в районе КАД и Красносельского шоссе или технопарка "Новая Гатчина".

Фото: Piter.tv

