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Китайцы планируют открыть склад стройматериалов под Петербургом
Сегодня, 22:20
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Китайцы планируют открыть склад стройматериалов под Петербургом

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ОРЦ может появиться в районе КАД и Красносельского шоссе или технопарка "Новая Гатчина".

Предприниматели из Китая планируют инвестировать 1 млрд рублей в строительство первого этапа проекта оптово-распределительного центра (ОРЦ) строительных материалов и оборудования производства КНР. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на председателя Санкт-Петербургского филиала союза, генерального директора Россииско-Китаиского бизнес-парка Чэнь Чжигана.

Для центра необходим участок площадью 200 га. Затраты составят не менее 1 млрд рублей. На него подведут инженерные сети и выполнят другие работы. Почти две трети участка займут склады.

Предполагается, что ОРЦ может появиться в районе КАД и Красносельского шоссе или технопарка "Новая Гатчина".

Фото: Piter.tv
    

 

Теги: китайцы, предприниматели, склад, стройматериалы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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