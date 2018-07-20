За мусор и нескошенную траву чиновники предложили лишать земель

Исключением станут граждане, у которых земля в ипотеке или они проходят процедуру банкротства.

Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки за нарушение пожарных требований. Соответствующие поправки в Земельный и Гражданский кодексы опубликованы на федеральном портале.

Отбирать земельные участки предлагается за нескошенную траву или свалку мусора. Полый список будет обнародован в специальном акте правительства. Данные поправки коснуться только частником и арендаторов, но и тех, кто пользуется землей бессрочно или безвозмездно. Исключением станут граждане, у которых земля в ипотеке или они проходят процедуру банкротства.

Если инициативу одобрят, то участки будут забирать через суд. Однако, перед этим гражданам будут давать полгода на исправление ситуации.

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