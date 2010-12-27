В Петербурге ремонтируют дороги с помощью лопаты

В Санкт-Петербурге ремонт дороги продержался один день, вместо одного года.

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошла нелепая ситуация с ремонтом дорог. Чиновники решили сфотографировать процесс того, как устраняют яму, однако петербуржцы над этим только поглумились.

Известно, что жители Петербурга обратились с жалобой по этому поводу в "Красивый Петербург". По словам активиста, он обратился с жалобой на образовавшуюся яму на дороге. Чиновники оперативно отреагировали на просьбу и даже прислали несколько фото того, как продвигается процесс ликвидации ямы. Но общественников удивили фотографии - щебень засыпали в воду, а потом примяли лопатой.

Кроме того, в ответе подчеркнули, что проделанная работа должна устоять до 1 ноября 2019 года. Но планы рухнули сразу, после дождя. На этом же месте снова появилась яма.

Фото: Красивый Петербург