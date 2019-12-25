В Петербурге отметили спад интереса к коронавирусу

Звонков в Единую региональную информационно-справочную службу поступает всё меньше.

Петербуржцы стали гораздо реже звонить в Единую региональную информационно-справочную службу за информацией о коронавирусе. Данные опубликованы на сайте городской администрации.

В начале пандемии каждый день на линию приходило 1,5-2 тысячи звонков. В мае и первой половине июня количество звонков снизилось до тысячи в день. На данный момент по будням поступает 300-500 обращений, в выходные – около 200. Накануне в службу поступило 176 вызовов.

По номера 122 можно не только узнать о ситуации распространения коронавируса, но о тестах, диагностике, профилактике, о получении больничных листов, о компенсациях и выездах за границу. Также специалисты подскажут информацию о работе учебных заведений, детских садов, доступности транспорта, о работе волонтеров.

В Петербурге за сутки выявили 195 новых случаев коронавируса.

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