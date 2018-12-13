Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Федеральным чиновникам вернули урезанные из-за кризиса зарплаты, об этом сообщает РБК со ссылкой на источников в Кремле.
Впервые за четыре года не вышел "антикризисный" указ Путина об уменьшении зарплат высших должностных лиц и государственных служащих на 10%. Работники Кремля и аппарата правительства с 1 января этого года получают зарплату как в 2015 году.
Возвращение заработка не анонсировали ни для чиновников, ни для общественности. Никому также не объясняли, с чем это связано.
В конце прошлого года ходили слухи, что все вернут. Так и произошло, - сообщил РБК источник из Кремля.
Пресс-секретарь президента пока не ответил на запрос СМИ.
Ранее сообщалось, что журналисты "Коммерсанта" покинут издание из-за статьи о Валентине Матвиенко.
Видео: Дума ТВ
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