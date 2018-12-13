Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

C 1 января этого года они получают выплаты как в 2015 году.

Федеральным чиновникам вернули урезанные из-за кризиса зарплаты, об этом сообщает РБК со ссылкой на источников в Кремле.

Впервые за четыре года не вышел "антикризисный" указ Путина об уменьшении зарплат высших должностных лиц и государственных служащих на 10%. Работники Кремля и аппарата правительства с 1 января этого года получают зарплату как в 2015 году.

Возвращение заработка не анонсировали ни для чиновников, ни для общественности. Никому также не объясняли, с чем это связано.

В конце прошлого года ходили слухи, что все вернут. Так и произошло, - сообщил РБК источник из Кремля.

Пресс-секретарь президента пока не ответил на запрос СМИ.

Ранее сообщалось, что журналисты "Коммерсанта" покинут издание из-за статьи о Валентине Матвиенко.

Видео: Дума ТВ

