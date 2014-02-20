Чичерина искала счастье в Тибете, а нашла в Донбассе

На днях в "Музее воинской доблести Донбасса" прошла встреча с такой хрупкой на вид девочкой и, в то же время, с таким внутренне сильным человеком – Юлией Чичериной. Наши корреспонденты не могли пропустить такое мероприятие и поговорили с певицей об Украине, о людях и о простом человеческом счастье.

"Почему люди несчастны все, но они не знают, что они несчастны? Просто они не знают, что такое действительно счастье. Они думают, что счастье – это когда у тебя дети здоровы, сыты, одеты, хорошо в школе учатся и когда шуба богатая, - примитивно говоря. И обязательно ещё для этого люди сравнивают себя с другими, и называют успех – счастьем. Но ведь для того, чтобы быть успешным, нужно чтобы все вокруг были менее успешны, чем ты. К сожалению, все идут по пути этого глубокого несчастья. А ведь для счастья не нужно ничего: ни денег, ни здоровья, ни красоты. Может быть счастливым человек абсолютно без ничего" – говорит Юля.

Гостям музея Чичерина рассказала, что пару лет назад действительно целенаправленно поехала в Тибет, искать страну счастья, мифическое место под названием Шамбола. Юлия признается, что путь этот был рискованным и опасным. Неподготовленный к горам организм девушки грозил ей отеком мозга или легких, а страшная штука, именуемая "горной болезнью" так и норовила преследовать певицу на протяжении всех 2-х месяцев путешествия.

По приезде из страны гор, певица еще столько же не могла оправиться от поездки, и, сидя дома, написала сказку о своем пути. "Все в этой истории вроде сказочное, но там все правда" –поясняет улыбающаяся Юля.

Девушка объясняет, что на самом деле эта мифическая страна счастья существует. По всей земле в нее есть входы: где-то это большие ворота, где-то маленькие двери, где-то лишь замочные скважины, куда можно только "глаз засунуть и посмотреть", а где-то проходят целые народы. И путь певицы все же привел ее к такой двери, к ее стране счастья, – это оказался Донбас.

"Как раз в то время, когда я там только оказалась в начале 2015, когда там только оставались только те, кто никак не мог оттуда уехать или приехал туда специально – тогда все были как одно целое, это был один народ. Именно тогда там и была страна счастья. Это было в воздухе. И тогда я поняла, что нашла я не там, куда долго ехала и где чуть не умерла от отека мозга. Видимо, этот путь надо было пройти. Меня поразили люди. Целое большое человеческое сообщество попало в беду и в какой-то момент одновременно они все поняли, что такое счастье. Они ценили каждое мгновение. Они прощались с утра, уходя на работу, как в последний раз. Они встречались вечером, все эти семьи, как после большой разлуки. И это было так долго, толсто и ощутимо. Конечно, счастье долгим не бывает, оно всегда развеивается постепенно, но мы все это хорошо запомнили".

Первый концерт в Луганске певица дала 2 января 2015 года. Теперь она ездит туда ежемесячно и проводит в ЛДНР не менее недели. Юлия признается, что там она нашла настоящих друзей, таких, каких в России у нее не было.

На вопрос о том, что изменилось в девушке за последние 5 лет ее странствий, певица отвечает, что она постепенно приближается к пониманию этого светлого чувства. "Счастье есть в каждом человеке. Абсолютно все испытывали эти моменты, когда они были влюблены, когда у них рождались дети. Люди знают, что такое счастье, но не знают, что это оно. В общем, ищу счастье. Как оказалось, счастье должно быть для всех. Вот когда оно для всех – тогда это действительно счастье, вот здесь уже можно искать. И отдавать".

Видео: Piter.tv

Алена Вишневская, Дарья Молчанова