В посольстве РФ в Непале отметили, что находятся в постоянном контакте с властями.

Четверо россиян погибли при крушении самолета в Непале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Непале Алексея Новикова.

Инцидент произошел 15 января в городе Покхара. Самолет выполнят рейс в Катманду. На его борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Ранее сообщалось о 45 погибших. Позже стало известно, что все пассажиры самолета погибли.

По словам Новикова, в их числе были четверо граждан РФ. Посол отметил, что находится в постоянном контакте с властями Непала и окажет все необходимое содействие родственникам погибших россиян.

Ранее мы сообщали, что в Непале разбился самолет с 72 пассажирами на борту.

Видео: Telegram / РИА Новости