Малышку с вирусной инфекцией нашли в переходе у станции "Комендантский проспект"

В комнату полиции на "Комендантском проспекте" привели четырехлетнюю девочку. Малышку отвезли в больницу, где у не обнаружили острую вирусную инфекцию и воспаление носоглотки.

Около половины шестого на станции "Комендантский проспект" прохожие в переходе увидели маленькую девочку, которая стояла совершенно одна. Малышку отвели к полицейским. Оказалось, что потеряшке 4 года и зовут ее Кристина.

Девочку отправили в городскую больницу №4 на Земледельческой улице. Там оказалось, что ребенок болеет. Врачи диагностировали у нее острую вирусную инфекцию и воспаление носоглотки.

К половине восьмого нашлись родители Кристины. В полицию позвонил отчим и ее мама. Они рассказали, что ребенок пропал в ТК "Атмосфера", находящемся около станции метро "Комендантский проспект". Охрана комплекса по камерам не смогла найти девочку, тогда взрослые решили обратиться в полицию.