Четыре трамвая в Петербурге изменят маршрут 30 мая

Причиной изменения движения станут дорожные работы.

Как рассказали Piter.TV в пресс-службе "Горэлектротранса", в четверг, 30 мая трамваи под номерами 38, 40, 55 и 61 изменят свои маршруты. Из-за дорожных работ, которые будут проводиться с 10 до 15 часов, закрывается трамвайное движение по участку Политехнической улицы от площади Мужества до улицы Шателена.

В свзи с этим трамваи будут следовать по измененым маршрутам. Трамвай №38 отправится от конечной станции "Придорожная аллея" по проспектам Энгельса, Луначарского и Культуры через Тихорецкий проспект и проспект Науки по действующей трассе конечной "Проспект Мечникова".

Трамвай №40 будет ездить от Тихорецкого проспекта через проспекты Культуры, Луначарского и Энгельса по действующей трассе до парка на улице Кораблестроителей.

Трамвай №55 отправится от конечной "Улица Шаврова" по действующей трассе до площади Мужества. Затем маршрут будет изменен: по Политехнической улице, 1-му Муринскому и Лесному проспектов до станций метро "Выборгская". 61-й трамвай будет ездить от Суздальского проспекта до проспекта Науки через улицу Руставели и Пискаревский проспект до конечной "Проспект Мечникова".

Фото: Piter.TV